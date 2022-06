Gazzetta.it - Nessuna offerta ufficiale per Koulibaly e Fabian: il mercato del Napoli è bloccato

Le prossime mosse sul calciomercato del Napoli dipenderanno dalle cessioni dei big ma per adesso non è arrivata alcuna offerta ufficiale per Koulibaly e Fabian, come si legge dal portale Gazzetta.it

A far gola sono i titolarissimi Koulibaly e Fabian Ruiz, entrambi con il contratto in scadenza nel 2023 - ragion per cui eventuali acquirenti aspettano prima di affondare il colpo. De Laurentiis ha fissato il prezzo per il senegalese (35-40 milioni) ma Barcellona, Psg, Chelsea e Juventus non hanno formulato ancora una richiesta ufficiale proprio perché la scadenza contrattuale di Koulibaly gioca a loro favore. Discorso simile per l’Atletico Madrid e i club di Premier interessati a Fabian Ruiz, che per ora ha rifiutato il rinnovo con clausola proposto dal Napoli. Al club azzurro non è arrivata alcuna offerta scritta e a Castel Volturno finché non si sbloccheranno queste due situazioni anche il mercato in entrata dovrà ristagnare un po’.