Gazzetta - Zielinski lusso per l'Inter, il polacco ha scelto subito i nerazzurri

Goal Zielinski in nazionale, una notizia che fa sorridere l’Inter in quanto prossima squadra del polacco e non il Napoli col quale è ormai ai saluti in attesa degli ultimi mesi insieme.

Calciomercato Napoli, commento Gazzetta su Zielinski

“Il centrocampista è il lusso che l’Inter aggiungerà a un reparto che ha già tenuto a lungo Frattesi in panchina. Come a dire: ci sarà l’imbarazzo della scelta”, commenta La Gazzetta dello Sport oggi in edicola. “Ma l’imbarazzo non lo ha avuto il polacco nello scegliere il nerazzurro, segnale evidente di quanto la nuova avventura lo stimoli dal punto di vista professionale”, si legge.