Zielinski: "Gol? Mi sento bene fisicamente, aspettavo questo momento. Voglio finire bene la stagione"

Piotr Zielinski ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine della gara tra Polonia ed Estonia terminata con il risultato di 5-1 per i polacchi. Il centrocampista del Napoli ha commentato il gol che ha messo a segno e non solo. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Se non sbaglio è il secondo gol in carriera che segno con un colpo di testa. Ho ricevuto un bel cross dal fondo da parte di Zalewski e ho colpito il pallone in maniera vincente. Mi sento bene fisicamente, stavo aspettando questo momento. Voglio guidare la Polonia agli Europei e poi finire bene questa stagione".