Gazzetta su Osimhen: il suo futuro? L'impressione è che sarà ceduto a qualche nobile decaduta del calcio inglese

Ultime notizie Napoli - L'attaccante nigeriano del Napoli Victor Osimhen, con un ingaggio da 10 milioni di euro all’anno più bonus, guadagna in pratica dieci volte quanto percepito dal suo compagno di reparto Khvicha Kvaratskhelia, fermo a 1,5. Ma il futuro di Osimhen è segnato, scrive la Gazzetta dello Sport.

Le situazioni Osimhen e Kvaratskhelia sono comunque diverse:

"Osimhen ha rinnovato, allungando la scadenza di un anno fino al 2026, ma l’impressione comune è che in estate sarà ceduto per il valore della clausola rescissoria da 120-130 milioni, probabilmente a qualche nobile decaduta del calcio inglese come il Chelsea o il Manchester United"