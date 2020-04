Gazzetta su Mertens: a giorni firmerà il suo prolungamento di due anni con il Napoli

Ultimissime notizie calcio - Quando sarà il momento dell’addio, per Napoli sarà dura salutare Kalidou Koulibaly. Tra i papabili sostituti, come racconta la Gazzetta dello Sport, c’è il tedesco Koch del Friburgo, mentre diversa sarebbe la soluzione che porta a Vertonghen del Tottenham e della nazionale belga, in scadenza di contratto con il club londinese. Ma in questo caso il Napoli avrebbe un jolly da sfruttare:

“Trentatrè anni a fine mese, oltre 200 presenze in Premier e 118 con la propria rappresentativa con un Europeo e due Mondiali disputati. Il Napoli resta in attesa per capire se e quando è il momento giusto per affondare il colpo. In più potrebbe essere sfruttata la carta Dries Mertens, che a giorni firmerà il suo prolungamento di due anni con il club azzurro e non potrà che parlarne bene con il compagno e amico di nazionale”