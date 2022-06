Gazzetta su Koulibaly: aspetta offerte importanti, ma una frase fa sperare i tifosi del Napoli

In Trentino a Dimaro Folgarida dovrebbe esserci - salvo sorprese - anche Kalidou Koulibaly perché il mercato per adesso langue anche per lui che è in attesa, come il Napoli, di offerte importanti visto il contratto in scadenza nel 2023. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Koulibaly fa sperare i tifosi

Ieri il centrale senegalese ha parlato con BBC Sport Africa facendo in qualche modo anche un accenno al futuro: «Perderemo anche diversi giocatori, alcuni se ne andranno e alcuni contratti scadranno. Ci saranno molti cambiamenti la prossima stagione, ma so che il Napoli farà di tutto per lottare nuovamente per lo scudetto». Dichiarazioni che fanno ben sperare i tifosi azzurri, ai quali Koulibaly ha rivolto parole al miele.

