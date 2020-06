Gazzetta su Immobile: Napoli? Ha sempre tenuto lontane queste tentazioni, dal Newcastle pronti 135mln tra Lazio e stipendio

Calciomercato Napoli - Stavolta l’offerta per Ciro Immobile è davvero allettante. Il Newcastle in versione Saudita punta sul goleador della Lazio e del campionato italiano con cifre ragguardevoli, secondo la Gazzetta dello Sport:

"Gli emissari della nuova proprietà hanno prospettato un investimento che considera 55 milioni per il cartellino, più un ingaggio di 8 milioni all’anno per le prossime cinque stagioni: un investimento complessivo di 135 milioni (contando l’ingaggio al lordo). Tre estati fa Lotito e Tare fecero muro alle insistenze del Milan, la storia si è ripetuta quando s'è parlato di un interesse del Napoli: l’ambiente assorbirebbe in maniera ancor più traumatica l’eventuale cessione ai campani. Anche per questo motivo sinora l’interessato ha sempre tenuto lontane queste tentazioni, nonostante gli evidenti richiami dalla sua terra d’origine"