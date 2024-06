Gazzetta su Di Lorenzo: è finito nel frullatore del mercato nel momento peggiore! Forse non pensava a questo clamore mediatico

Calciomercato SSC Napoli - Giovanni Di Lorenzo è finito nel frullatore del mercato nel momento peggiore, come scrive la Gazzetta dello Sport. Ovvero al termine di una stagione negativa sotto il profilo del rendimento personale e dei risultati della sua squadra, il Napoli.

Giovanni Di Lorenzo ha provato a isolarsi, ma la vicenda legata al suo futuro, una telenovela che ogni giorno si arricchisce di una nuova puntata, ha minato la tranquillità:

"Il 2023-24 è stato deludente e difficile da digerire. Per presentarsi al meglio in Germania avrebbe avuto bisogno di un avvicinamento soft a Euro 2024 e invece le dichiarazioni del suo agente, Mario Giuffredi, e la pronta risposta del Napoli hanno infiammato il caso.

Forzando la mano per ottenere la cessione aveva messo in conto che potesse aprirsi un frattura, ma forse non pensava che il clamore mediatico sarebbe stato questo"