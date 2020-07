Gazzetta su Callejon: ha dalla sua parte Gattuso ed i compagni, Rino s'è speso con De Laurentiis per trovare una soluzione che accontenti tutti

Ultime notizie calcio Napoli - Il contratto dell’esterno spagnolo del Napoli José Callejon è scaduto lo scorso 30 giugno, ma il presidente Aurelio De Laurentiis gliel’ha rinnovato fino al termine della stagione per consentire all'allenatore Gennaro Gattuso di utilizzarlo ancora. Ne parla la Gazzetta dello Sport:

"Il presidente ha accettato la richiesta del giocatore, che ha preteso la stipula di un contratto assicurativo che gli garantisca un indennizzo in caso d’infortunio. Sembrava che l’intesa sui due mesi potesse aprire alla discussione sul nuovo contratto ma, finora, non ci sono segnali in questo senso. Callejon ha dalla sua parte tutti i compagni e lo stesso Gattuso, che si è speso anche con De Laurentiis perché si possa trovare una soluzione che accontenti entrambe le parti"