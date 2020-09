Gazzetta - Sokratis è il primo nella lista dei difensori suggeriti da Gattuso a Giuntoli! L'Arsenal chiede 8mln

Ultime mercato Napoli - L’attività di Cristiano Giuntoli non conosce pause, secondo la Gazzetta dello Sport avrebbe individuato in Jason Denayer, 25 anni, difensore centrale del Lione, il sostituto di Kalidou Koulibaly:

"Denayer ha un costo che si aggira intorno ai 12 milioni: resta, comunque, l’alternativa a Sokratis Papastathopoulos che è il primo nella lista dei difensori suggeriti da Gattuso al suo diesse. l difensore greco ha il contratto in scadenza a giugno e per cederlo, l’Arsenal chiede 8 milioni di euro. L’accordo non sarà un problema"