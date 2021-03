Gazzetta - Rinnovo Insigne, rifiutata la prima proposta! Nuovo incontro dopo l'estate, nessuno vuole la rottura

Ultime notizie calcio Napoli - In casa Napoli tiene ancora banco il caso Lorenzo Insigne. Il capitano azzurro, infatti, ha il contratto in scadenza nell'estate del 2022 ed al momento non ci sono novità significative relative alle trattative per prolungare questo accordo. E' stata rifiutata dal calciatore una prima proposta da parte del club, con un ingaggio addirittura inferiore a quello attualmente percepito di 4.5 milioni. A riportare la notizia è l'edizione online della Gazzetta dello Sport, che aggiunge che è probabile che l'incontro per ridiscuterne può slittare a dopo l'estate. In caso di mancato accordo, è possibile che si arrivi ad una rottura, eventualità questa che nessuna delle due parti si auspica.

Rinnovo Insigne Napoli