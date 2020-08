Gazzetta - Reguilon, il Napoli apre all'acquisto a titolo definitivo ma l'operazione potrebbe andare per le lunghe. Giuntoli ha già individuato un piano B

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive: "Il problema potrebbe sorgere a sinistra, dove Mario Rui non può sopportare il peso di un’intera stagione, considerato che Ghoulam è fuori gioco da tempo e verrà ceduto. Allora, Giuntoli è in contatto con l’entourage di Sergio Reguilon, 23 anni, il suo cartellino è di proprietà del Real Madrid. Nella stagione appena conclusa, l’esterno sinistro ha giocato in prestito col Siviglia che vorrebbe tenerlo, ma il Real intende cederlo a titolo definitivo e non più in prestito secco. Una formula, invece, che piace al Napoli, e allora, l’operazione potrebbe andare per le lunghe. Così Giuntoli tiene d’occhio anche l’ esterno del Legia Varsavia, Mikal Karbownik, 19 anni, che rappresenta l’alternativa allo spagnolo".