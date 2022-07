Gazzetta - Proibitiva la corsa della Juve a Koulibaly. E' duello con l’Inter per Bremer

Calciomercato Napoli - L'edizione on line della Gazzetta dello Sport scrive che la corsa della Juventus a Koulibaly è ormai più che proibitiva con l'offerta di rinnovo da parte del Napoli.

Ecco cosa scrive Gazzetta:

"L’offerta di rinnovo del Napoli a Koulibaly ha trasformato in quasi proibitiva la corsa al senegalese, già dura per la resistenza dei partenopei e la necessità di convincere il giocatore. Bremer è tutt’altro che una seconda scelta ma anzi, come testimonia l’interesse di lunga data, una scelta convinta, oltre che la miglior soluzione al problema".