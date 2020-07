Gazzetta - Osimhen ha cambiato agente perché il precedente non aveva intavolato trattative con la Premier: il ragazzo è spinto in Inghilterra dalla famiglia

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna di Gazzetta dello Sport scrive su Osimhen: "La DW Sports Management, attraverso l’agente francese William D’Avila, ha come obiettivo primario portare in Premier Osimhen per capitalizzare al massimo il passaggio. Del resto è facile far leva su un nigeriano che ha sempre l’Inghilterra come riferimento nel calcio. Proprio l’assenza di trattative dei precedenti agenti della Sportfactory con club di Premier avrebbe portato al divorzio del centravanti, spinto soprattutto dal suo entourage familiare a una nuova scelta che guardi all’Inghilterra"