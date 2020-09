Gazzetta - Napoli su Veretout, la Roma chiede 40mln trattabili! Continua il dialogo per Milik, le ultime

Ultime calcio Napoli – La Roma oggi comincia ufficialmente la nuova stagione con l’amichevole in programma alle 17,30 a Trigoria contro la Sambenedettese, come racconta la Gazzetta dello Sport che elenca le ultime di mercato:

"Il Napoli è sulle tracce di Veretout, per il quale la Roma chiede 40 milioni (trattabili). Sempre con i partenopei si discute su Milik, qualora la Juve affondasse per avere Dzeko, ma la richiesta di De Laurentiis di Under e 15 milioni è considerata troppo alta dai giallorossi"