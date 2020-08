Gazzetta - Napoli, intreccio di mercato con Roma e Juve. I bianconeri inseguono Dzeko, per i giallorossi Milik è la priorità: il punto sulle trattative

Ultimissime mercato Napoli - Intreccio di mercato non di poco conto tra il Napoli, la Roma e la Juventus. I bianconeri, infatti, per il reparto avanzato dopo l'arrivo di Andrea Pirlo in panchina hanno messo seriamente nel mirino Edin Dzeko, che ha scavalcato nelle preferenze Arek Milik. Il polacco, dal canto suo, continua a piacere alla Roma nell'ambito di uno scambio con Under e il giovane Riccardi che permetterebbe tanto ai giallorossi quanto al Napoli di mettere a segno delle importanti plusvalenze.

Molto dipende dal bomber bosniaco che, intanto, ieri doveva avere l’atteso confronto con Fienga per guardarsi e capirsi, confronto che però non è andato in scena perché il Ceo giallorosso si è trattenuto a Milano per sistemare alcune operazioni. Potrebbe così andare in scena nella giornata di oggi. A riportare la notizia è la Gazzetta dello Sport oggi in edicola.