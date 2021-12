Gazzetta - Napoli grandi manovre in difesa: tre italiani nel mirino

Napoli alle grandi manovre in difesa. Una necessità acuita dall’emergenza infortuni che ha colpito la squadra di Spalletti a partire da novembre, come racconta la Gazzetta dello Sport.

Ultime mercato Napoli

"Il Napoli sta considerando anche nomi italiani. All'Empoli il Napoli sta guardando per Mattia Viti, 20 anni da compiere a gennaio. Centrale. ha totalizzato otto presenze (sette da titolare)in questa sua prima stagione di A. Con l’Empoli c’è un discorso aperto pure per il prestito di Sebastiano Luperto, che si sta ritagliando sempre più spazio nella squadra di Andreazzoli. Che sta mettendo in vetrina pure Fabiano Parisi, 21enne nativo di Solofra, adocchiato dal Napoli per la corsia sinistra del futuro. Piace pure Federico Gatti, 23 anni, del Frosinone"