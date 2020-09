Gazzetta - Milik molto contrariato per i rallentamenti nella trattativa: Arek ed il Napoli non si lasceranno bene

Ultime calcio Napoli -La Roma sperava che fosse risolta la questione fra Arkadiusz Milik e il Napoli così da concludere in giornata le visite mediche e tesserarlo in tempo. Ma il Napoli è stato irremovibile su tutti i fronti, come racconta la Gazzetta dello Sport:

"Di fatto Milik per raggiungere un accordo di uscita dovrebbe rinunciare a qualche mensilità e restare sempre “sotto scacco” per una eventuale causa civile. Arek è molto contrariato perché in tutto questo dopo la nazionale non ha più giocato. La notte porta consiglio e alla fine un accordo si troverà, ma club e polacco difficilmente si lasceranno bene"