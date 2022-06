Gazzetta - Mertens dà l’addio al Napoli, provocazione del belga al club

Dries Mertens dà l’addio al Napoli, lo annuncia l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

Mertens, è addio?

Ieri il calciatore dal ritiro della nazionale belga ha rilasciato alcune dichiarazioni:

«Sul rinnovo del contratto non ho ancora sentito nulla. Per il futuro vorrò fare la scelta giusta. Voglio trovare un club competitivo, scegliere bene. Pensavo di restare al Napoli. Strano che abbiano aspettato così tanto…»

Come racconta il quotidiano di oggi "anche per questo, per incomprensioni e attese con De Laurentiis, Dries ha chiesto il “riacquisto” del cartellino per 1,6 milioni. Quasi una provocazione per il Napoli"

