Gazzetta - Mercato Genoa, rimangono calde le piste che portano a tre calciatori del Napoli

Al via la rivoluzione in casa Genoa. L’obiettivo primario del neo d.s. Faggiano è quello di imprimere un netto cambiamento alla rosa che verrà, come racconta la Gazzetta dello Sport:

"Prosegue la trattativa che potrebbe riportare a Pegli il numero uno Mattia Perin, parallelamente a quella destinata a riconfermare Edoardo Goldaniga nei ranghi del Grifone. Rimangono poi calde le piste che portano a tre giocatori del Napoli, Llorente, Ounas e Younes. Ieri, tra l’altro, il diesse rossoblù si trovava proprio in Campania. In uscita, invece, l’attaccante Lapadula, che dopo l’ultima stagione a Lecce sembra ora essere destinato al Benevento"