Gazzetta - Luperto a fine anno torna al Napoli: occhio ai sondaggi del Verona, e non solo

Napoli Calcio - Nel Verona sta irrobustendo le sue prestazioni il difensore Matteo Lovato, come racconta la Gazzetta dello Sport. Ed il suo futuro potrebbe coinvolgere anche l'azzurro Sebastiano Luperto.

“Il presidente Setti ha detto no mesi fa ad un’offerta di 13 milioni, ma ora tutte le carte sono rimescolate. Non sono da escludere altri orizzonti per il gioiello veneto, protagonista anche nell’Under 21. Che ne sarà di Rugani? Ora è in prestito al Cagliari, ma potrebbe tornare alla base a fine stagione: per poi ripartire? In una condizione simile si trova Sebastiano Luperto, di proprietà del Napoli, ma ora titolare al Crotone. Più che al ritorno in azzurro, occhio ai sondaggi del Verona. E non solo”