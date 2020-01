Gazzetta - Lobotka al Napoli è questione di poco tempo, definiti gli ultimi dettagli. Spunta anche la data dell'esordio in azzurro

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive sulla trattativa tra Napoli e Celta per il trasferimento di Stanislav Lobotka. L'affare dovrebbe essere molto vicino alla conclusione come si legge sulla rosea.

"La risposta del Celta Vigo dovrebbe essere imminente. Cristiano Giuntoli l’aspetta nelle prossime ore per organizzare la trasferta spagnola per l’acquisto di Stanislav Lobotka. Le parti hanno avuto un primo incontro a Madrid, nella giornata di lunedì, nel corso del quale l’emissario del Napoli, Maurizio Micheli, ha presentato l’offerta di Aurelio De Laurentiis. Un qualcosa articolato mediante la formula del prestito con obbligo di riscatto. Cifre alla mano, il presidente pagherà 3 milioni all’atto della firma e i restanti 17 a giugno, per un totale di 20 milioni. Cinque in meno rispetto a quanto è stato chiesto dal club spagnolo e che il Napoli potrebbe corrispondere attraverso alcuni bonus legati ai risultati della squadra e al rendimento del giocatore. Insomma, non dovrebbero esserci ostacoli e il sì del massimo dirigente galiziano dovrebbe essere scontato. Non vuole perdere ulteriore tempo, il diesse napoletano. Lui ha la necessità di soddisfare la richiesta di Gattuso e vorrebbe farlo in tutta fretta in modo che l’allenatore possa avere a disposizione il centrocampista della nazionale slovacca già dall’inizio della prossima settimana. Se così fosse, Lobotka potrebbe esordire con la maglietta azzurra già a partire dall’ultima gara del girone d’andata, in programma all’Olimpico, contro la sorprendente Lazio"