Gazzetta, Laudisa: "C'è stato un passaggio cruciale del mercato del Napoli, emblema di una stagione sofferta"

Il mercato del Napoli continua a essere al centro dei dibattiti, con interventi di esperti che provano a ricostruire mosse e strategie della società partenopea. Oggi, durante la trasmissione “Salite sulla Giostra” su StileTv, è intervenuto Carlo Laudisa, giornalista de La Gazzetta dello Sport, tracciando un quadro chiaro della situazione.

Mercato Napoli, tra Raspadori, Alisson e Giovane

Parlando dell’exploit di alcune trattative estive, Laudisa ha fatto un bilancio del caso Raspadori: “Tempo fa dissi che con la Roma non era fatta, il suo entourage stava prendendo tempo perché aspettava il Napoli, che però ha avuto altre problematiche legate al blocco del mercato e questo ha favorito l’Atalanta. È stato un passaggio cruciale del mercato del Napoli, emblema di una stagione sofferta anche per via di regole astruse ma che non potevano essere cambiate in corsa nonostante la recente delibera della Lega.”

Il giornalista ha sottolineato come alcune operazioni siano state influenzate dalle risposte dei giocatori: “Non conosco gli equilibri all’interno dello spogliatoio del Napoli, ma giocatori come Lucca non avevano risposto alle aspettative. Questo è un mercato di sistemazione, adesso le ultime notizie dal Portogallo con la trattativa per Alisson vanno nella direzione di un riequilibrio tecnico e tattico di una rosa che in estate è stata cambiata in maniera corposa ma con evidenti contraddizioni perché non tutti hanno risposto alle attese.”

Riguardo ai nuovi innesti: “Non so se Giovane e Alisson faranno meglio di chi è andato via. Giovane è un investimento importante ma non sappiamo se saprà confermarsi ad alti livelli e soddisfare le esigenze dell’allenatore. Conte, così come Gasperini, è un allenatore che o ha un feeling immediato oppure con quei giocatori alla fine ci si separa. Conte è un tecnico da prendere o lasciare, ha tanti meriti ma anche degli spigoli caratteriali: questo funziona nel bene ma incide anche nel male.”

Infine, Laudisa ha fatto il punto sulle possibili uscite e sulle vicende della Lazio: “Mercato in uscita? Non so se ci sia tutto questo movimento su Olivera, Ambrosino invece pare abbia scelto il Modena piuttosto che il Venezia, ma sono operazioni di contorno. Lazio? Lì si sta verificando una situazione surreale, perché la tifoseria contesta Lotito. È una storia particolare ma, in una serata con l’Olimpico vuoto per lo sciopero dei tifosi, la squadra ha dato un messaggio di grande abnegazione e volontà.”