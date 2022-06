Gazzetta - Koulibaly vuole un progetto vincente, ha dato un mandato al suo agente: i dettagli

Come racconta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Kalidou Koulibaly ha detto chiaramente che nell’eventualità in cui dovesse andar via vorrà farlo “in pace” e ovviamente anche lui sa che trasferirsi alla Juve rappresenterebbe uno “strappo”.

Koulibaly vuole un progetto vincente

Tuttavia, come scrive il quotidiano, Koulibaly ha dato mandato al suo agente Ramadani di valutare tutte le opzioni possibili senza trascurarne nessuna:

"Si sente forte il senegalese del fatto che a Napoli e al Napoli ha sempre dato tutto: ha il legittimo desiderio di sentirsi coinvolto in un progetto vincente a breve termine visto che domani compirà 31 anni. Lo aspetta l’ultimo contratto importante della sua carriera, a prescindere se lo firmerà quest’estate o la prossima"

