Gazzetta - James sta per sfumare! De Laurentiis non si schioda dal prestito. Incombe la beffa: si fionda il Milan

Calciomercato Napoli - James Rodriguez sempre più prigioniero a Madrid. Il Napoli non si schioda dalla sua posizione: Aurelio De Laurentiis è fermo sul prestito oneroso con diritto di riscatto. Mentre Florentino Perez vuole cedere il giocatore a titolo definitivo. Secondo quanto riferito dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, l'affare si allontanerebbe sempre di più. Si comincia a parlare di colpo sfumato, con il Milan che invece potrebbe farci un pensierino e provare la beffa al Napoli.

Calciomercato, James: il Milan prova la beffa al Napoli

Il PSG continua la sua corte spietata per Gigio Donnarumma. E l'affare potrebbe riportare il club rossonero pesantemente sul mercato. Secondo la Rosea, infatti, qualora dovesse arrivare l'affondo dai parigini, il Milan sarebbe pronto a reinvestire l'incasso per il reparto offensivo su James o Isco, comunque in casa Real Madrid. I rossoneri attendono ancora perchè verso la fine della sessione del calciomercato potrebbero ottenere ulteriori sconti da parte di Florentino Perez, il cui allenatore (Zidane) ritiene James a dir poco un esubero.