Roberto Inglese piace in giro per l'Italia. Prima si è fatta avanti l'Atalanta che ha sondato il terreno, ora anche la Fiorentina. Secondo quanto riferisce l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, la nuova Viola di Commisso sta cercando rinforzi in attacco dopo l'addio di Muriel e avrebbe visto nell'attaccante di proprietà del Napoli il profilo ideale come prima punta per la prossima stagione.