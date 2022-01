Gazzetta - Il Napoli segue il mini Jordi Alba, tutti i dettagli

Il Napoli segue il mini Jordi Alba della Serie A. Così viene definito dalla Gazzetta dello Sport il terzino dell'Empoli Fabiano Parisi.

Calciomercato Napoli

"Anche se è un “semplice” terzino sinistro, lo è alla Jordi Alba. Baricentro basso, rapidissimo, tecnica supersonica, una propensione naturale verso la porta avversaria, persino insolente nella ricerca di certe giocate: anche per lui vale l’importanza del contesto, perché è difficile vedere un terzino così spiccatamente offensivo in una “piccola” e solo il coraggio del progetto tecnico di Andreazzoli - che pure lo alterna con Marchizza come Dionisi faceva con lui e Terzic l’anno scorso - ne favorisce l’impiego. A novembre ha pure debuttato in Under 21. E il Napoli ci pensa"