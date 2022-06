Gazzetta - Il discorso rinnovo Mertens potrebbe riaprirsi in extremis! Spalletti aspetta

Il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli si sta muovendo per non farsi trovare impreparato sul mercato e sta valutando l’ipotesi di fiondarsi su un calciatore che garantisca fisicità e che magari conosca già il campionato italiano. E ci potrebbero essere novità anche in attacco, come racconta la Gazzetta dello Sport.

Attacco Napoli, novità in vista per Mertens?

Il casting è partito e comprende Nandez, Veretout, Tameze e Thorsby: