Gazzetta - Giuntoli proverà a convincere Emerson Palmieri con la mediazione di Spalletti! Problema economico e non tecnico

Calciomercato Napoli - Il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli proverà a convincere Emerson Palmieri, magari con la mediazione del tecnico Luciano Spalletti, col quale il nazionale italiano ha lavorato insieme alla Roma. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

"L’accordo ormai prossimo tra Nuno Tavares e l’Arsenal spingerà il Napoli a valutare nuovamente Emerson Palmieri. All’esterno del Chelsea non dispiacerebbe ritornare alle dipendenze di Spalletti. Il problema non è di natura tecnica, ma economica: Emerson Palmieri guadagna 4,6 milioni e non vorrebbe rinunciarvi. Il Napoli, da parte sua, non è disposto a pagare uno stipendio così alto"