Gazzetta - Gatti verso il Torino, Vagnati sta lanciando il pressing

Ultime mercato - Dopo Pellegri e lo sfortunatissimo Fares (infortunatosi al secondo allenamento), la campagna di mercato invernale del Torino non è per nulla finita. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Ultime Serie A

"In questo inizio di settimana i granata hanno riallacciato i contatti con il Frosinone per il difensore Federico Gatti (classe ‘98): nei giorni scorsi il Toro aveva presentato una robusta offerta, scattando in prima fila nella corsa al difensore, appetito da diversi club di Serie A. Adesso Vagnati sta lanciando il pressing"