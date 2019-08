Gazzetta - Fabian Ruiz cambia ruolo nel nuovo 4-2-3-1 iper offensivo di Ancelotti! Ecco dove agirà precisamente

Napoli calciomercato le ultimissime oggi da Gazzetta. Secondo la rosea con l'ipotetico arrivo di Icardi al Napoli lo spagnolo Fabian Ruiz potrebbe cambiare posizione.

Un’estate fa c’era tanta curiosità intorno a questo ragazzo, dai modi gentili e dal fisico possente, costato 30 milioni di euro. Un acquisto top, sicuramente, tenendo conto degli investimenti fatti da Aurelio De Laurentiis fino a quel momento: una cifra superiore l’aveva spesa soltanto per Gonzalo Higuain e Arek Milik. Un anno dopo, Fabian Ruiz è già una certezza di questo Napoli, il centrocampista intorno al quale si sviluppa il gioco di Carlo Ancelotti. S’è presentato in ritiro portandosi dietro la gloria che s’è meritato vincendo con la Spagna, la sua nazionale, l’Europeo Under 21 la cui fase finale si è svolta a giugno, in Italia. Un successo strepitoso per il giovane centrocampista del Napoli che, al di là del titolo conquistato è stato votato anche come miglior giocatore dell’intera manifestazione. Una prima parte d’estate travolgente, insomma, che gli servirà per presentarsi pronto alla super sfida che il club ha lanciato alla Juventus e al campionato. Nel tridente Qualcosa cambierà, in ogni modo, rispetto allo scorso anno. Dal punto di vista tattico, certo, perché l’allenatore opterà per il 4-2-3-1, mettendo da parte il 4-4-2, il modulo che ha caratterizzato l’intera stagione scorsa, dove Fabian Ruiz ha agito da interno sinistro e, in alcune partite, anche da esterno mancino e da regista dinanzi alla difesa. Con il centrocampo a due (Allan-Zielinski) per lui ci sarà l’avanzamento nel tridente d’attacco, quello che agirà alle spalle del centravanti, che sia Milik, Icardi o Llorente. Lo spagnolo giocherà in posizione centrale, con Lozano e Insigne sugli esterni, in un ruolo che gli permetterà di avvicinarsi ancora di più alla porta e provare il tiro dalla distanza che è una delle sue specialità.