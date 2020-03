Gazzetta elogia Giuntoli: "Ancora una volta il suo intuito ha avuto ragione! Di Lorenzo pagato meno di 10mln, oggi ne vale almeno 30"

Ultimissime calcio Napoli - Ancora una volta l’intuito di Cristiano Giuntoli ha avuto ragione perchè, come racconta la Gazzetta dello Sport, il nome di Giovanni Di Lorenzo era sul suo taccuino già da tempo:

“Il ds l’ha voluto seguire, personalmente, per essere certo della bontà dell’acquisto. E quando n’è stato convinto, ha prospettato l’ipotesi a De Laurentiis. Di Lorenzo, pagato meno di 10 milioni, oggi ne vale almeno 30 e potrebbe essere il prossimo esterno destro della nazionale di Mancini. Intanto continua gli allenamenti, in quarantena, come tutti i suoi compagni, in attesa che il calcio riprenda le sue attività”