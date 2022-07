Gazzetta - Dybala è il simbolo dell'operazione rilancio di De Laurentiis! Con i bonus l'ingaggio arriva a 30mln fino al 2027

Il Napoli prova a convincere Paulo Dybala a scegliere l’azzurro e lo stadio di Maradona. Lo annuncia l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

Dopo la telefonata di Luciano Spalletti con l’argentino, l’intervento del ds Giuntoli con Jorge Antun, che tutela gli interessi dell’ex Juventus:

“Il Napoli offrirebbe un quinquennale da 5 milioni netti, che possono salire a 6 e più con una serie di bonus legati a presenze, gol e obiettivi di squadra. Al momento un’offerta più bassa di quella dell’Inter che però ha bisogno di tempo per chiudere l’operazione.

Il Napoli può rompere gli indugi e agire rapidamente, dopo la cessione di Koulibaly. Lo stesso De Laurentiis si è convinto di portare il giocatore al Napoli per rilanciare un entusiasmo in città che non c’è più al momento.

Per la tifoseria è dura metabolizzare in un colpo solo le partenze di Koulibaly, Insigne e Mertens, ecco perché Dybala diventa il presupposto dell’operazione rilancio”