Gazzetta - Callejon-Napoli, non è un problema di soldi! José orientato ad accettare offerte per tornare in Spagna

Notizie calcio Napoli - Più che una crisi del settimo anno, quello fra Napoli e José Callejon sembra una separazione consensuale, fra due parti disposte a lasciarsi in buoni rapporti, senza bisogno di litigare o prendere posizioni sbagliate. Lo afferma la Gazzetta dello Sport:

“Della scadenza del contratto non si è parlato più. O meglio se ne è parlato nelle sedi appropriate: fra il direttore sportivo Giuntoli e l’agente Quilon. Le parti si sono ripromesse di vedersi in aprile, ma al momento non pare esserci l’intenzione di proseguire il rapporto. Non è un problema di soldi ma di obiettivi e prospettive, col giocatore orientato ad accettare qualche offerta per tornare nella penisola iberica”