Gazzetta - Addio Lozano? Il Napoli segue Traoré! Base di ingaggio a 2,5mln, tutti i dettagli

Alfredo Pedullà, giornalista ed esperto di mercato, sull’edizione online della Gazzetta dello Sport fa il punto della situazione sulle mosse del Napoli.

“Lozano è a un anno e mezzo dalla fine del contratto, il discorso prolungamento non è stato affrontato e ci sono possibilità concrete che a primavera inoltrata vengano valutate offerte da 25 milioni in su. Forse lo stesso messicano è pronto per una nuova esperienza, lo scopriremo molto presto. Politano lo ha scavalcato nelle gerarchie, ma se uscisse Lozano un colpo in quella zona del campo andrebbe fatto.

Il Napoli sta seguendo da novembre la situazione di Adama Traoré, classe 1996 in scadenza con il Wolverhampton. Il suo club gli ha proposto il rinnovo, ma lo spagnolo non ha ancora accettato. Altri due club stanno corteggiando Traoré, ma l’apertura al Napoli c’è stata e la situazione va seguita. La base di ingaggio è di 2,5 milioni più bonus per arrivare a 3, sarebbe un colpo di spessore se pensiamo che ha giocato nel Barcellona e che Conte avrebbe fatto di tutto per portarlo al Tottenham. Incassare per Lozano e investire a zero per Traoré sarebbe il modo migliore per preparare una staffetta”