Gattuso ha deciso: niente turnover in porta. Uno tra Karnezis o Ospina dirà addio

Calciomercato Napoli - Non solo Lobotka e un terzino, ma anche calciatori da cedere con Giuntoli che lavora per piazzare gli esuberi.

Secondo quanto riferisce Il Mattino:

"Ciciretti andrà all'Empoli e Tonelli al Lecce o alla Sampdoria. Operazioni di sfoltitura dell'organico necessaria. Una novità: Gattuso non crede nel turnover in porta e quindi per la riserva di Meret c'è spazio solo per qualche apparizione, magari negli ottavi di Coppa Italia con il Perugia. Dunque, uno tra Ospina e Karnezis, molto probabilmente quest'ultimo, potrebbe essere piazzato altrove".