Gattuso-De Laurentiis, incredibile retroscena: il 31 ottobre la firma su un foglietto dell'intesa rinnovo! Zero valore legale, per Ringhio morale

Calciomercato Napoli le ultimissime oggi sul futuro di Rino Gattuso sempre più in bilico sulla panchina del Napoli calcio nonostante sia in lotta su tutti i fronti. Secondo quanto riferisce l'edizione odierna de La Repubblica Napoli le parti si erano accordate per andare avanti insieme fino al giugno del 2023: dopo un pranzo a quattr’occhi a Castel Volturno lo scorso 31 ottobre. Invece quel patto morale non è mai stato sottoscritto e tra le parti è calato il gelo, fino alla attuale separazione in casa, che è molto pericolosa per tutti.

Rinnovo Gattuso Napoli firma foglietto, il retroscena

De Laurentiis firma

Il foglietto su cui in autunno De Laurentiis e Gattuso misero le rispettive firme non ha alcun valore legale, perchè era un accordo solo propedeutico alla stesura dei contratti ad opera dei rispettivi legali. Ma Ringhio lo ha sempre considerato moralmente vincolante e non gli è andato dunque giù che il presidente l’abbia cancellato con un colpo di spugna, nei mesi successivi.

Esonero dimissioni Gattuso? La situazione

Gattuso De Laurentiis De Luca allo stadio Maradona