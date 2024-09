Tweet del giornalista Nicolò Schira sul futuro di Mario Rui:

"Mario Rui non sembra intenzionato a cambiare i suoi piani. Ha rifiutato diverse offerte nelle ultime 2 settimane e preferisce restare a Napoli fino a gennaio, nonostante non sia nei piani di Antonio Conte e non sia stato inserito nella lista della prima squadra del Napoli per la Serie A 24/25".