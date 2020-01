Gaetano verso la Cremonese, Gazzetta: "Proverà a seguire l'esempio di Castrovilli, due anni e poi protagonista"

Ultimissime calcio Napoli - Quantomeno avrà la possibilità di giocare, di esprimere quelle qualità che in tanti gli hanno riconosciuto, ma che non ha potuto dimostrare. Quelle domeniche trascorse in panchina, a guardare gli altri giocare, presto diverranno un ricordo per Gianluca Gaetano, classe 2000, uno dei giovani talenti cresciuti nelle giovanili del Napoli e che il club ha girato in prestito alla Cremonese. Lo annuncia l'edizione odierna della Gazzetta delo Sport:

"Dinanzi a lui si aprirà un nuovo universo, fatto soprattutto di continuità. A Rastelli toccherà il compito di valorizzare le qualità di questo ragazzo della provincia napoletana (è nato a Cimitile) che vuol ripercorrere la stessa strada di Lorenzo Insigne e di diventare un idolo del San Paolo. Cremona è un punto di partenza importante, un club che ha la sua storia e che ha la necessità di risalire la classifica. Il cambio di allenatore è da leggere proprio in questa ottica. Ed è proprio con la Cremonese che Gaetano proverà a costruire il suo sogno seguendo, magari, l’esempio di Gaetano Castrovilli che, dopo due stagioni in prestito al club grigiorosso, è ritornato alla Fiorentina diventandone uno dei punti di forza attuali"