Gaetano e Zerbin restano a Napoli? Le ultime di mercato sui due azzurri

Calciomercato Napoli - Gli ultimi tre giorni aiuteranno a capire il mercato del Napoli: è complicato pensare di avviare e concludere una trattativa per un centrocampista, né c’è volontà di farlo; il Napoli sta pensando di tenere Gianluca Gaetano. Ne parla il Corriere dello Sport.

“Sembra orientato a prendere l’autostrada, direzione Frosinone o Empoli, ma le esigenze attuali e la virata sul «progetto», dopo il no di Gabri Veiga, non spingono ad alterare il sestetto. C’è un pizzico di fermento intorno a Zerbin e nel last minute qualcosa può sempre capitare o anche niente”