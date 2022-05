Futuro Ospina, CorSport: Real Madrid e Atalanta su di lui! Nel mirino del Napoli c'è Vicario

Secondo l'edizione odierna de il Corriere dello Sport l'obiettivo del Napoli sarebbe prolungare il rapporto con Meret, ma parallelamente è tornata in ballo anche la situazione di Ospina.

"Il suo contratto scadrà il 30 giugno, è vero, ma a Spalletti non dispiacerebbe per niente trovarselo ancora in rosa. Al momento è tutto fermo e a parametro zero è un affare: tant'è che si sono mossi il Real di Ancelotti, cioè l'uomo che lo portò al Napoli, nonché l'Atalanta. Cioè il club che detiene il cartellino di Musso, a sua volta nel mirino degli azzurri come Guglielmo Vicario dell'Empoli (25 anni)"