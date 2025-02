Futuro Osimhen, altro che Premier League! Romano: "Lo so al 100%, ecco il suo desiderio"

Calciomercato Napoli, dove giocherà Victor Osimhen? Ne ha parlato a lungo Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di calciomercato, ospite di "Viva el Futbol".

Il futuro di Victor Osimhen

Di seguito il parere di Romano sul futuro di Victor Osimhen.

"Osimhen ha una clausola da 70-75 milioni di euro, inserita nel rinnovo contrattuale stipulato prima del prestito al Galatasaray. Io credo che andrà via. Si continua a parlare tanto di Premier League, ma io già l'estate scorsa quando si parlava del Chelsea, non ho mai spinto tanto su questa soluzione.

"Lo so al 100%"

Questo perché so al 100% che la priorità di Osimhen non è quella di andare in questa o in quella squadra, ma è di riuscire a mantenere le condizioni economiche del contratto che aveva patteggiato al Napoli, da 11-12 milioni di euro netti a stagione. Lui voleva mantenere quel contratto e il Chelsea quei soldi non li ha mai proposti. Il Chelsea ha offerto 7-8 milioni a stagione. Il vero problema è quello.

L'Arabia Saudita

L'estate scorsa Osimhen era pronto ad andare in Arabia. L'Al-Ahli stava per chiudere Osimhen l'ultimo giorno di mercato, ma il Napoli si è lasciato ingolosire ed ha rilanciato sulle richieste economiche. Non si è trovato l'accordo e l'Al-Ahli ha preso Ivan Toney. Il desiderio di Osimhen era di andare in Arabia Saudita dove avrebbe protetto il suo contratto milionario.

Il Paris Saint-Germain

Quella di Osimhen è una questione soprattutto economica. Chi metterà sul piatto il contratto migliore riuscirà a convincere il giocatore. Ma ad ed esempio lui a Parigi sarebbe andato: al Paris Saint-Germain sarebbe andato di corsa".