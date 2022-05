Futuro Napoli, Gazzetta: De Laurentiis cederà diversi giocatori, il motivo

Contestazione per il Napoli fuori e dentro uno stadio con i bambini portati dalle scuole per riempire spalti con tanti vuoti, mentre dalle curve partivano insulti al presidente e ai giocatori, nemmeno mitigati alla fine per la vittoria. La Gazzetta dello Sport si focalizza su quello che sarà il futuro del Napoli.

De Laurentiis cede sul mercato?

Tra gli argomenti trattati dal quotidiano c'è il calciomercato, con il presidente De Laurentiis che dovrà agire sul mercato, anche quello in uscita

"Mertens a Dazn aveva sposato la delusione dei tifosi: «Parlo ai tifosi. Quest’anno abbiamo sognato e sbagliato tutti, ma ora non bisogna mollare, è brutto anche per noi. Speriamo di prendere giocatori forti per l’anno prossimo». Ciro finisce di parlare in diretta, lo sente Spalletti che replica «Dica chi secondo lui è stato insufficiente, di chi è la responsabilità».

?Differenze di vedute, ma mica da poco. Perché da un’analisi interna seria e approfondita si può capire cosa bisogna migliorare in un futuro che è ancora tutto da scrivere. Che parte dalla certezza della qualificazione in Champions, ma anche da bilanci da far quadrare che porteranno De Laurentiis a cedere diversi giocatori"