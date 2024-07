Futuro Kvaratskhelia, Ct Georgia: "Non può decidere lui, Napoli grande club che va rispettato"

Calciomercato Napoli, quale futuro per Khvicha Kvaratskhelia? Antonio Conte non ha dubbi come sottolineato alla conferenza di presentazione ma si attendono sviluppi ora che l’Europeo e col rientro del giocatore in città dopo le vacanze.

Calciomercato Napoli, le parole del Ct su Kvaratskhelia

Nel frattempo arrivano anche le parole del suo Ct in Georgia, come riportato dal collega georgiano Kakha Dgebuadze: “Se Kvara vuole andare al PSG, deve andare lì. Ma non credo che sia l'unico a decidere, ha ancora il contratto con il Napoli. È un grande club che va rispettato come tutti gli altri. Che sia Napoli o Parigi, voglio solo vederlo felice, che giochi con tanta emozione, questo è ciò che lo rende così fantastico, gli auguro tutto il meglio per la sua carriera”