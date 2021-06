Futuro Fabian, CorSport: lo spagnolo ed il Napoli riflettono per evitare problemi futuri, intanto tre top club bussano alla porta azzurra

Calciomercato Napoli. Fabian si appresta ad essere protagonista agli Europei con la sua Spagna, ma la prossima stagione per l'ex Betis è ancora tutta da scrivere. Come riportato dal Corriere dello Sport, il futuro del centrocampista del Napoli appare ancora poco chiaro:

Fabian Ruiz piace all’Atletico Madrid, al Psg e, soprattutto, a Carlo Ancelotti ed al Real: il suo contratto in scadenza nel 2023 induce a riflessioni anche immediate, per non ritrovarsi nel giugno del 2022 con l’identica situazione che sta vivendo adesso Insigne. A volte, è tutto scritto, anche quello che non si vuole leggere.