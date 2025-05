Futuro Conte, la battuta di Oriali a Castel Volturno: "Speriamo di esserci l'anno prossimo!" | VIDEO

Calciomercato SSC Napoli, gli azzurri sono in piena lotta per lo scudetto e il discorso del futuro di Conte non può che essere rimandato alla fine della corsa al titolo. Intanto, ieri a Castel Volturno, Lele Oriali - mentre accontentava alcuni tifosi all'esterno del centro sportivo con autografi e foto - ha fatto una battuta sull'argomento:

"Speriamo di esserci!", ha risposto ai tifosi che gli dicevano: "L'anno prossimo vi aspettiamo sempre qui!". E poi la battuta finale, quando alcuni tifosi gli ribadiscono di averlo già detto anche a Conte: "Certo, avete fatto bene!".

Ecco il video: