Calciomercato Napoli - Si avvicina sempre di più la cessione di Kalidou Koulibal. Il calciatore del Napoli è pronto a volare in Premier League. Secondo quanto riportato da France Football il calciatore e il Manchester City avrebbero raggiunto l'accordo economico per l'ingaggio raddoppiato rispetto a quello percepito a Napoli. In più avrebbe anche la possibilità di sfruttare i diritti d'immagine. Ora manca solo l'ok finale del Napoli.