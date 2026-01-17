Fortini-Napoli, Sky conferma esclusiva CalcioNapoli24 - Gli azzurri sono interessati: gli aggiornamenti

Calciomercato Napoli - Idea Fortini per il Napoli. La redazione di Sky Sport conferma la nostra esclusiva di inizio dicembre dove vi abbiamo informato dell'interesse degli azzurri per il terzino in forza alla Fiorentina. Fortini, ha già giocato in Campania vestendo la maglia della Juve Stabia. Si tratta di un calciatore classe 2006 in grado di poter giocare sia a destra che a sinistra in difesa ed anche come quinto.

Napoli interessato a Niccolò Fortini

Ecco cosa ha detto Gianluca Di Marzio della redazione di SKy Sport su Nicolò Fortini per il Napoli:

“C’è anche il Napoli per Niccolò Fortini, esterno della Fiorentina che in questa prima parte di stagione è riuscito a mettersi in mostra in Serie A. L’interesse degli azzurri è ovviamente legato alle uscite, dato che come stabilito qualche settimana fa i campioni d’Italia potranno effettuare operazioni di mercato solamente a saldo zero: qualora dovesse essere ceduto qualcuno, potrebbe essere affondato il colpo. Al contrario, invece, se ne potrebbe parlare per giugno. Il classe 2006 piace tanto anche alla Roma, che ha dalla sua il vantaggio di poter fare offerte anche a titolo definitivo, vista la possibilità di operare liberamente sul mercato”.