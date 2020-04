Foot Mercato - Newcastle su Koulibaly, De Laurentiis stabilisce il prezzo per far partire il centrale: i dettagli

Ultimissime calciomercato Napoli. Il Newcastle è l'ultima pretendente in ordine di tempo ad aver messo gli occhi su Kalidou Koulibaly: la nuova multimilionaria proprietà dei Magpies è pronta ad una colossale rivoluzione, intervenendo sul mercato a suon di milioni. Come riportato dal portale FootMercato.com, per il senegalese sarebbe pronta un'offerta da 12 milioni a stagione, ma c'è da battere la resistenza del Napoli: il patron De Laurentiis, infatti, non intende lasciar partire il giocatore per meno di 80 milioni di euro.