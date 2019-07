Folorunsho-Napoli, il DS della Virtus: "Vi presento il Kessiè del Francavilla. Un onore averlo dato a Giuntoli, la reazione di Michael alla notizia. Sulla voce 1 mln di euro..." [ESCLUSIVA]

Ultime calciomercato Napoli. Michael Folorunsho è diventato da pochi giorni ufficialmente un calciatore del Napoli. Il centrocampista classe 1998 ha disputato l'ultima stagione nella Virtus Francavilla dove si è messo in mostra con sette reti in trentacinque gare. A trattare la cessione del centrocampista romano è stato Mariano Fernandez, direttore sportivo del club pugliese, che con i colori partenopei ha in comune Giovanni Di Lorenzo. Fu lui infatti a scommettere sul terzino ai tempi del Matera lanciandolo poi verso il calcio che conta: "Gli mando tanti saluti e sono certo che farà bene anche lì da voi".

Calciomercato Napoli - Folorunsho, intervista al ds della Virtus Francavilla

Mariano spiegaci come è arrivato Folorunsho alla Virtus

"Lo prendemmo due anni fa dalle giovanili della Lazio. La prima stagione ebbe delle difficoltà come del resto tutti i giovani hanno alla prima vera esperienza da professionista. Quest'anno invece è sbocciato totalmente diventando un calciatore davvero importante. "Folo" è una mezzala dotata di grande fisicità, ma anche di un'ottima fase offensiva e le tante reti segnate dimostrano il suo feeling con la porta avversaria"

Ricorda per alcuni aspetti Kessiè?

"In fase difensiva sicuramente perchè tiene bene la posizione e sa quando deve intervenire. Forse in fase offensiva ha più qualità perchè Michael è dotato sul piano tecnico"

Michael Folorunsho

Come è nato l'interesse del Napoli?

"C'erano anche altre squadre sul ragazzo, ma l'intervento degli azzurri è stato forte e decisivo. per noi è stato un onore poter dare Folorunsho a Giuntoli perchè il Napoli è un club formato da persone serie oltre che competenti. Michael non stava nella pelle quando gli abbiamo detto dell'interesse: non ha voluto ascoltare altre squadre. Considera il Napoli la squadra giusta dove crescere e ritagliarsi uno spazio importante"

E' vero che il Napoli ha pagato un milione di euro per questo acquisto?

"Non confermo questa indiscrezione, le cifre sono secretate"

La Virtus avrà una percentuale sulla futura rivendita del ragazzo?

"No, i diritti sul cartellino ora sono tutti di proprietà del club partenopeo"

